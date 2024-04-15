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У СтратКомі показали, як військові з HIMARS знищили російський "Бук"

15 квітня 2024 13:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У СтратКомі показали, як військові з HIMARS знищили російський "Бук"
Знищення російського "Бука". Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові продовжують застосовувати далекобійну зброю на фронті. За допомогою HIMARS захисники знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" у Донецькій області. 

Про це повідомила пресслужба Центрі стратегічних комунікацій у понеділок, 15 квітня, та показала відповідне відео. 

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Знищення російського "Бука" з HIMARS

"Російський "Бук" став буковим феєрверком. Куди не долітає простий снаряд — туди дістане наш HIMARS", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що професійна робота —  результат взаємодії артрозвідки 148-ї бригади ДШВ з іншими підрозділами ЗСУ.

Повідомляється, що ворожий комплекс протиповітряної оборони був виявлений та знищений на Донеччині.

Що відомо про ЗРК "Бук"

"Бук" — сімейство самохідних зенітно-ракетних комплексів, призначених для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, БпЛА тощо) на малих та середніх висотах (від 30 м до 14-18 км), в умовах інтенсивної радіопротидії. 

Нагадаємо, прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російську "буханку" та три легкові автомобілі окупантів. 

Також ми писали, що днями українські воїни знищили замаскований ворожий склад поблизу Кліщіївки.

військова техніка
військові
війна в Україні
HIMARS
фронт

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