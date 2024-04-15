У СтратКомі показали, як військові з HIMARS знищили російський "Бук"

Знищення російського "Бука". Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують застосовувати далекобійну зброю на фронті. За допомогою HIMARS захисники знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба Центрі стратегічних комунікацій у понеділок, 15 квітня, та показала відповідне відео.

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"Російський "Бук" став буковим феєрверком. Куди не долітає простий снаряд — туди дістане наш HIMARS", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що професійна робота — результат взаємодії артрозвідки 148-ї бригади ДШВ з іншими підрозділами ЗСУ.

Повідомляється, що ворожий комплекс протиповітряної оборони був виявлений та знищений на Донеччині.

Що відомо про ЗРК "Бук"

"Бук" — сімейство самохідних зенітно-ракетних комплексів, призначених для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, БпЛА тощо) на малих та середніх висотах (від 30 м до 14-18 км), в умовах інтенсивної радіопротидії.

Нагадаємо, прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російську "буханку" та три легкові автомобілі окупантів.

Також ми писали, що днями українські воїни знищили замаскований ворожий склад поблизу Кліщіївки.