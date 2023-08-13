В Страткоме показали уничтожение техники врага на Бахмутском направлении

Российские солдаты суетятся вокруг подбитой техники. Фото: скриншот

Тяжелые бои на Бахмутском направлении продолжаются. Несмотря на яростное сопротивление со стороны войск захватчиков, ВСУ продолжают уничтожать его живую силу и сжигать военную технику.

Видео уничтожения вражеской техники разместил СтратКом ВСУ.

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"На Бахмутском направлении вражеская БМП с десантом подорвалась на мине: уничтожена техника и потери среди живой силы оккупантов", — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады на одном из направлений нашли камеру видеонаблюдения. Ее установил враг и использовал для того, чтобы мониторить обстановку на фронте. Долго камера не простояла.

Напоминаем, в Страткоме показали, как воины ВСУ помешали российским штурмовикам.