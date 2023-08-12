В ЗСУ показали відмінну роботу українських гранатометників

Воїни ЗСУ працюють зі станковим гранатометом СПГ-9. Фото: Скриншот

Воїни ЗСУ успішно використовують у боях проти окупантів найрізноманітніше озброєння. "Майстер-клас" по грамотному й ефективному використанню гранатомета СПГ-9 показали бійці 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Відео роботи українських бійців оприлюднив СтратКом ЗСУ.

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Призначення гранатомета СПГ-9

"Станковий гранатомет СПГ-9 є потужним вогневим засобом мотопіхотних, механізованих, десантно-штурмових підрозділів та морської піхоти", — говориться у повідомленні.

На кадрах можна побачити майстерну роботу на цій зброї бійців 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Раніше ми розповідали, десантники 82-ї окремої десантно-штурмової бригади на одному із напрямків знайшли камеру відеоспостереження. Її встановив ворог та використовував для того, щоб моніторити обстановку на фронті. Довго камера не простояла.

Нагадуємо, у СтратКомі показали, як воїни ЗСУ завадили російським штурмовикам.