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В ЗСУ показали відмінну роботу українських гранатометників

12 серпня 2023 15:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ЗСУ показали відмінну роботу українських гранатометників
Воїни ЗСУ працюють зі станковим гранатометом СПГ-9. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Воїни ЗСУ успішно використовують у боях проти окупантів найрізноманітніше озброєння. "Майстер-клас" по грамотному й ефективному використанню гранатомета СПГ-9 показали бійці 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Відео роботи українських бійців оприлюднив СтратКом ЗСУ

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Призначення гранатомета СПГ-9

"Станковий гранатомет СПГ-9 є потужним вогневим засобом мотопіхотних, механізованих, десантно-штурмових підрозділів та морської піхоти", — говориться у повідомленні.

На кадрах можна побачити майстерну роботу на цій зброї бійців 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Раніше ми розповідали, десантники 82-ї окремої десантно-штурмової бригади на одному із напрямків знайшли камеру відеоспостереження. Її встановив ворог та використовував для того, щоб моніторити обстановку на фронті. Довго камера не простояла.

Нагадуємо, у СтратКомі показали, як воїни ЗСУ завадили російським штурмовикам.

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