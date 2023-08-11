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У СтратКомі показали, як воїни ЗСУ завадили російським штурмовикам

11 серпня 2023 12:44
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
У СтратКомі показали, як воїни ЗСУ завадили російським штурмовикам
ЗСУ завдали удару по російській БМП. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Воїни 59-ої окремої мотопіхотної бригади продовжують активно нищити окупантів. Так, українські захисники завадили штурму росіян.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Що відомо про спробу штурму росіян

"Військовослужбовці 1-ого Стрілецького батальйону 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка завадили спробі штурму українських позицій окупантами, спаливши при цьому дві ворожих БМП", — йдеться у повідомленні СтратКому.

До того ж як виявилось ЗСУ завадили росіянам ще на етапі підготовки штурму.

"Противник проходив по маршруту для того, щоб на наступний день спробувати провести штурмові дії і екіпажі бойових машин знали куди їхати", — розповів військовий.

Однак планам росіян вчасно завадили українські захисники.

"Противник втратив 2 бойових машини піхоти. Одна з яких була знищена дроном-камікадзе", — зазначив воїн.

Нагадаємо, у СтратКомі показали, як готуються воїни-десантники.

Також у ЗМІ показали блискучу роботу бойового вертольота Мі-24В, який "полює" на окупантів:

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