В Сумах объекты критической инфраструктуры переходят на резервное питание, — Сумская МВА
6 мая 2024 02:22
В Сумах объекты критической инфраструктуры переходят на резервное питание
В ночь на понедельник, 6 мая, объекты критической инфраструктуры в Сумах переводят на резервное питание. Причиной этого стала массированная атака "Шахедов" на город.
Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.
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Что известно о резервном питании города
Глава МВА отметил, что водоснабжение и больницы будут обеспечены резервным питанием в полном объеме. Также в городе разворачивают пункты несокрушимости.
По состоянию на 02:21 работы по восстановлению энергетики уже начались. Постепенно свет будут возвращать в дома бытовых потребителей.
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