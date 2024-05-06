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В Сумах объекты критической инфраструктуры переходят на резервное питание, — Сумская МВА

6 мая 2024 02:22
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Сумах объекты критической инфраструктуры переходят на резервное питание, — Сумская МВА
В Сумах объекты критической инфраструктуры переходят на резервное питание
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В ночь на понедельник, 6 мая, объекты критической инфраструктуры в Сумах переводят на резервное питание. Причиной этого стала массированная атака "Шахедов" на город.

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

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Глава МВА отметил, что водоснабжение и больницы будут обеспечены резервным питанием в полном объеме. Также в городе разворачивают пункты несокрушимости.

По состоянию на 02:21 работы по восстановлению энергетики уже начались. Постепенно свет будут возвращать в дома бытовых потребителей.

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