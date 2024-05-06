У Сумах об'єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення, — Сумська МВА
Уночі в понеділок, 6 травня, об'єкти критичної інфраструктури в Сумах переводять на резервне живлення. Причиною такого рішення стала масована атака "Шахедів" на місто.
Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.
Що відомо про резервне живлення міста
Очільник МВА зазначив, що водопостачання та лікарні будуть забезпечені резервним живленням в повному обсязі. Також у місті розгортають пункти незламності.
Станом на 02:21 роботи з відновлення енергетики вже почалися. Поступово світло повертатимуть в оселі побутових споживачів.
Нагадаємо, уночі 6 травня в Сумах кілька разів лунали вибухи. Повітряні Сили ЗС України попереджали про рух ударних БпЛА в бік міста.
Також ми писали про те, що РФ завдала авіаційного удару по енергооб'єктах на Сумщині. На місцях працюють відповідні служби. Інформацію щодо наслідків обстрілу наразі уточнюють.
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