У Сумах об'єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення, — Сумська МВА

Енергетик лагодить електромережі. Фото ілюстративне: frontnews.eu

Уночі в понеділок, 6 травня, об'єкти критичної інфраструктури в Сумах переводять на резервне живлення. Причиною такого рішення стала масована атака "Шахедів" на місто.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

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Скриншот повідомлення Олексія Дрозденка

Що відомо про резервне живлення міста

Очільник МВА зазначив, що водопостачання та лікарні будуть забезпечені резервним живленням в повному обсязі. Також у місті розгортають пункти незламності.

Станом на 02:21 роботи з відновлення енергетики вже почалися. Поступово світло повертатимуть в оселі побутових споживачів.

Скриншот повідомлення Олексія Дрозденка

Нагадаємо, уночі 6 травня в Сумах кілька разів лунали вибухи. Повітряні Сили ЗС України попереджали про рух ударних БпЛА в бік міста.

Також ми писали про те, що РФ завдала авіаційного удару по енергооб'єктах на Сумщині. На місцях працюють відповідні служби. Інформацію щодо наслідків обстрілу наразі уточнюють.