Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Сумах об'єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення, — Сумська МВА arrow

У Сумах об'єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення, — Сумська МВА

6 травня 2024 02:22
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Сумах об'єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення, — Сумська МВА
Енергетик лагодить електромережі. Фото ілюстративне: frontnews.eu
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Уночі в понеділок, 6 травня, об'єкти критичної інфраструктури в Сумах переводять на резервне живлення. Причиною такого рішення стала масована атака "Шахедів" на місто.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

Читайте також:
У Сумах об'єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення, — Сумська МВА - фото 1
Скриншот повідомлення Олексія Дрозденка

Що відомо про резервне живлення міста

Очільник МВА зазначив, що водопостачання та лікарні будуть забезпечені резервним живленням в повному обсязі. Також у місті розгортають пункти незламності.

Станом на 02:21 роботи з відновлення енергетики вже почалися. Поступово світло повертатимуть в оселі побутових споживачів.

У Сумах об'єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення, — Сумська МВА - фото 2
Скриншот повідомлення Олексія Дрозденка

Нагадаємо, уночі 6 травня в Сумах кілька разів лунали вибухи. Повітряні Сили ЗС України попереджали про рух ударних БпЛА в бік міста.

Також ми писали про те, що РФ завдала авіаційного удару по енергооб'єктах на Сумщині. На місцях працюють відповідні служби. Інформацію щодо наслідків обстрілу наразі уточнюють.

війна
вибух
Суми
Сумська область
обстріли
війна в Україні
енергетика

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер