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В Сумах объявили угрозу химического заражения

21 июля 2023 10:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Сумах объявили угрозу химического заражения
Человек в противогазе. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 21 июля, в одной из громад Сумской области объявили угрозу химического заражения. Это обучающая тревога.

Об этом сообщил Сумской городской совет.

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Угроза химического заражения в Сумах

В пятницу, 21 июля, в Сумской МТГ объявлена угроза химического заражения.

Отмечается, что это обучающая тревога.

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Напомним, еще в мае украинская разведка сообщала, что российские спецслужбы начали проводить провокацию с химическим оружием на временно оккупированных территориях Запорожской области. Они пытаются сорвать контрнаступательные действия Сил безопасности и обороны Украины.

А уже 5 июля российские оккупанты начали травить украинских военных химическим оружием, в частности на Бахмутском направлении. Этот химический элемент вызывает тошноту, рвоту и потерю сознания.

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