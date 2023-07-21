У Сумах оголосили загрозу хімічного зараження

Людина в протигазі. Фото: google

У п'ятницю, 21 липня, в одній із громад Сумської області оголосили загрозу хімічного зараження. Це навчальна тривога.

Про це повідомила Сумська міська рада.

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У п'ятницю, 21 липня, у Сумській МТГ оголошено загрозу хімічного зараження.

Зазначається, що це навчальна тривога.

У Сумській міській раді повідомили, що у Сумах 21 липня планують провести штабні навчання з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Містян до цих тренувань не залучатимуть та закликають зберігати спокій.

Там також додали, що під час навчання з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації буде запущений відповідний звуковий сигнал, а також відпрацьовуватиметься організація евакуації населення.

Це стосуватиметься лише учасників тренувальних заходів і не потребуватиме реагування жителів Сум.

Нагадаємо, ще у травні українська розвідка повідомляла, що російські спецслужби почали втілювати провокацію із хімічною зброєю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Вони намагаються зірвати контрнаступальні дії Сил безпеки і оборони України.

А вже 5 липня російські окупанти почали труїти українських військових хімічною зброєю, зокрема на Бахмутському напрямку. Цей хімічний елемент викликає нудоту, блювоту та втрату свідомості.