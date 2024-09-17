В Сумах раздались очередные взрывы — объявлена воздушная тревога

Последствия российских обстрелов Сум. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Сумах раздались очередные взрывы. Скорее всего, русские захватчики применили баллистическое вооружение. В городе звучит воздушная тревога.

Об этом сообщает Суспільне во вторник, 17 сентября.

Читайте также:

Взрывы в Сумах. Фото: скриншот

Россияне обстреливают Сумы

Российские оккупационные войска в ночь на 17 сентября били по Сумам ударными дронами типа Shahed и управляемыми авиационными бомбами.

В результате в городе исчез свет, не работает электротранспорт и есть проблемы с водоснабжением.

Сейчас в городе до сих пор слышатся взрывы. Местные паблики сообщают, что их причиной являются баллистические ракеты, активно применяемые россиянами против украинских городов.

В городе звучит воздушная тревога, угроза ракетного удара сохраняется. Военные советуют местным жителям оставаться в укрытиях или других безопасных местах.