В Сумах раздались очередные взрывы — объявлена воздушная тревога

В Сумах раздались очередные взрывы
В Сумах раздались очередные взрывы. Скорее всего, русские захватчики применили баллистическое вооружение. В городе звучит воздушная тревога.
Об этом сообщает Суспільне во вторник, 17 сентября.
Россияне обстреливают Сумы
Российские оккупационные войска в ночь на 17 сентября били по Сумам ударными дронами типа Shahed и управляемыми авиационными бомбами.
В результате в городе исчез свет, не работает электротранспорт и есть проблемы с водоснабжением.
Сейчас в городе до сих пор слышатся взрывы. Местные паблики сообщают, что их причиной являются баллистические ракеты, активно применяемые россиянами против украинских городов.
В городе звучит воздушная тревога, угроза ракетного удара сохраняется. Военные советуют местным жителям оставаться в укрытиях или других безопасных местах.
Читайте Новини.LIVE!