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В Сумах раздался громкий взрыв — что известно

10 мая 2024 09:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Сумах раздался громкий взрыв — что известно
Ракета в небе. Фото: АрмияInform
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Сумах раздался мощный взрыв утром в пятницу, 10 мая. Перед этим в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы авиационного обстрела.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и местные паблики.

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09:05 в Сумах и области объявили воздушную тревогу.

09:07 в ВС ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения.

Воздушная тревога в Сумах и Харькове
Скриншот

Около 09:13 в Сумах раздался взрыв.

Взрыв в Сумах
Скриншот

 

По состоянию на 10:28 карта воздушных тревог выглядит так:

Воздушная тревога в Украине 10 мая
Скриншот

 

Напомним, ночью 10 мая воздушная тревога звучала в ряде регионов Украины. Взрывы были слышны в Харькове и Николаевской области.

Российские захватчики в очередной раз атаковали Украину, выпустив десять беспилотников. Благодаря Силам противовоздушной обороны были уничтожены все воздушные цели.

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