В Сумах раздался громкий взрыв — что известно

Ракета в небе. Фото: АрмияInform

В Сумах раздался мощный взрыв утром в пятницу, 10 мая. Перед этим в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы авиационного обстрела.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и местные паблики.

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Взрыв и воздушная тревога в Сумах 10 мая

09:05 в Сумах и области объявили воздушную тревогу.

09:07 в ВС ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения.

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Около 09:13 в Сумах раздался взрыв.

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По состоянию на 10:28 карта воздушных тревог выглядит так:

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Напомним, ночью 10 мая воздушная тревога звучала в ряде регионов Украины. Взрывы были слышны в Харькове и Николаевской области.

Российские захватчики в очередной раз атаковали Украину, выпустив десять беспилотников. Благодаря Силам противовоздушной обороны были уничтожены все воздушные цели.