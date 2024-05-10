У Сумах пролунав гучний вибух — що відомо
У Сумах пролунав потужний вибух вранці, 10 травня. Перед цим у області оголосили повітряну тривогу через загрозу авіаційного обстрілу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та місцеві пабліки.
Вибух та повітряна тривога у Сумах 10 травня
09:05 у Сумах та області оголосили повітряну тривогу.
09:07 у ПС ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Близько 09:13 у Сумах пролунав вибух.
Станом на 10:28 мапа повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, уночі 10 травня повітряна тривога лунала у низці регіонів України. Вибухи було чутно у Харкові та на Миколаївщині.
Російські загарбники черговий раз атакували Україну, випустивши десять безпілотників. Завдяки Силам протиповітряної оборони було знищено усі повітряні цілі.
Читайте Новини.LIVE!