У Сумах пролунав гучний вибух — що відомо

Ракета в небі. Фото: АрміяInform

У Сумах пролунав потужний вибух вранці, 10 травня. Перед цим у області оголосили повітряну тривогу через загрозу авіаційного обстрілу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та місцеві пабліки.

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Вибух та повітряна тривога у Сумах 10 травня

09:05 у Сумах та області оголосили повітряну тривогу.

09:07 у ПС ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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Близько 09:13 у Сумах пролунав вибух.

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Станом на 10:28 мапа повітряних тривог має такий вигляд:

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Нагадаємо, уночі 10 травня повітряна тривога лунала у низці регіонів України. Вибухи було чутно у Харкові та на Миколаївщині.

Російські загарбники черговий раз атакували Україну, випустивши десять безпілотників. Завдяки Силам протиповітряної оборони було знищено усі повітряні цілі.