Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Сумах пролунав гучний вибух — що відомо arrow

У Сумах пролунав гучний вибух — що відомо

10 травня 2024 09:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Сумах пролунав гучний вибух — що відомо
Ракета в небі. Фото: АрміяInform
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Сумах пролунав потужний вибух вранці, 10 травня. Перед цим у області оголосили повітряну тривогу через загрозу авіаційного обстрілу. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та місцеві пабліки. 

Читайте також:

Вибух та повітряна тривога у Сумах 10 травня

09:05 у Сумах та області оголосили повітряну тривогу. 

09:07 у ПС ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. 

Повітряна тривога у Сумах та Харкові
Скриншот

Близько 09:13 у Сумах пролунав вибух. 

Вибух у Сумах
Скриншот

 

Станом на 10:28 мапа повітряних тривог має такий вигляд:

Повітряна тривога в Україні 10 травня
Скриншот

 

Нагадаємо, уночі 10 травня повітряна тривога лунала у низці регіонів України. Вибухи було чутно у Харкові та на Миколаївщині

Російські загарбники черговий раз атакували Україну, випустивши десять безпілотників. Завдяки Силам протиповітряної оборони було знищено усі повітряні цілі.

війна
українці
вибух
росіяни
Україна
Суми
обстріли
окупанти
повітряна тривога
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні