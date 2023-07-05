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В Сумах продолжается спасательная операция: как выглядит дом, пораженный дроном

5 июля 2023 13:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Сумах продолжается спасательная операция: как выглядит дом, пораженный дроном
На месте попадания российского беспилотника в Сумах. Фото: ГСЧС
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На месте удара российского дрона-камикадзе в Сумах идет спасательная операция. Полсотни сотрудников ГСЧС разбирают и демонтируют пораженные конструкции.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели ГСЧС продолжают разбор и демонтаж конструкций, пораженных российским дроном в городе Сумы.

"Была проведена ликвидация повторных очагов возгорания, загружено 85 куб. м строительного мусора и остатков разрушенных конструкций", отметили в ГСЧС, отметив, что в спасательной операции принимают участие 47 сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и 12 единиц техники.

Видео с места попадания

Пресс-служба ГСЧС обнародовала видео, сделанное на месте попадания российского дрона-камикадзе.

На видеозаписи видно, что несколько квартир, куда попал дрон, были разрушены.

Напомним, 3 июля российские оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью дронов-камикадзе. В результате попадания была разрушена часть жилой многоэтажки в центре города.

4 июля городской голова Сум Александр Лысенко заявил, что в результате атаки беспилотника погибли три человека.

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