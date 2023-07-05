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У Сумах триває рятувальна операція: який вигляд має будинок, уражений дроном

5 липня 2023 13:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Сумах триває рятувальна операція: який вигляд має будинок, уражений дроном
На місці влучання російського безпілотника у Сумах. Фото: ДСНС
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На місці удару російського дрону-камікадзе у Сумах триває рятувальна операція. Пів сотні співробітників ДСНС розбирають та демонтують уражені конструкції.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники ДСНС продовжують розбір та демонтаж конструкцій, уражених російським дроном в місті Суми.

"Було проведено ліквідацію повторних осередків загоряння, завантажено 85 куб. м будівельного сміття та залишків зруйнованих конструкцій", — наголосили у ДСНС, відзначивши, що в рятувальній операції беруть участь 47 співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій та 12 одиниць техніки.

Відео з місця влучання

Пресслужба ДСНС оприлюднила відео, зроблене на місці влучання російського дрона-камікадзе.

На відеозапису видно, що кілька квартир, куди влучив дрон, були зруйновані.

Нагадаємо, 3 липня російські окупанти завдали удару по Сумах за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучання було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста.

4 липня міський голова Сум Олександр Лисенко заявив, що внаслідок атаки безпілотника загинуло троє людей.

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