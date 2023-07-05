У Сумах триває рятувальна операція: який вигляд має будинок, уражений дроном
На місці удару російського дрону-камікадзе у Сумах триває рятувальна операція. Пів сотні співробітників ДСНС розбирають та демонтують уражені конструкції.
Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Рятувально-пошукова операція в Сумах
Рятувальники ДСНС продовжують розбір та демонтаж конструкцій, уражених російським дроном в місті Суми.
"Було проведено ліквідацію повторних осередків загоряння, завантажено 85 куб. м будівельного сміття та залишків зруйнованих конструкцій", — наголосили у ДСНС, відзначивши, що в рятувальній операції беруть участь 47 співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій та 12 одиниць техніки.
Відео з місця влучання
Пресслужба ДСНС оприлюднила відео, зроблене на місці влучання російського дрона-камікадзе.
На відеозапису видно, що кілька квартир, куди влучив дрон, були зруйновані.
Нагадаємо, 3 липня російські окупанти завдали удару по Сумах за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучання було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста.
4 липня міський голова Сум Олександр Лисенко заявив, що внаслідок атаки безпілотника загинуло троє людей.