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В Сумской области увеличилось количество погибших в результате удара РФ по школе

23 августа 2023 14:16
обновлено: 14:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Сумской области увеличилось количество погибших в результате удара РФ по школе
Спасатели работают на месте обстрелов в Сумской области. Фото: t.me/Klymenko_MVS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Ромнах Сумской области завершилась операция по разбору завалов после российского удара по школе. В результате атаки оккупантов увеличилось количество погибших.

Об этом сообщает "Мы-Украина".

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Известно, что российские захватчики убили четырех человек, ударив по школе.

"Из-под завалов в Ромнах достали тело четвертого погибшего", — рассказала с места происшествия корреспондент "Мы-Украина".

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Пост "Мы-Украина". Фото: скриншот

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что спасатели ГСЧС деблокировали тела директора школы, заместителя директора, секретаря и библиотекаря.

"Также ранения получили четверо местных жителей, которые в момент прилета проходили мимо учебного заведения", — рассказал он.

Клименко показал фотографию, на которой виден уцелевший вход в укрытие. Люди не спустились во время тревоги в безопасное место.

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Уцелевший вход в укрытие. Фото: t.me/Klymenko_MVS
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Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.

Также мы писали, что сначала министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о двух погибших в результате удара РФ по школе.

Добавим, утром, 23 августа, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон, нанеся массированный удар. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.

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