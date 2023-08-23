В Сумской области увеличилось количество погибших в результате удара РФ по школе
В Ромнах Сумской области завершилась операция по разбору завалов после российского удара по школе. В результате атаки оккупантов увеличилось количество погибших.
Об этом сообщает "Мы-Украина".
Жертвы в результате обстрела
Известно, что российские захватчики убили четырех человек, ударив по школе.
"Из-под завалов в Ромнах достали тело четвертого погибшего", — рассказала с места происшествия корреспондент "Мы-Украина".
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что спасатели ГСЧС деблокировали тела директора школы, заместителя директора, секретаря и библиотекаря.
"Также ранения получили четверо местных жителей, которые в момент прилета проходили мимо учебного заведения", — рассказал он.
Клименко показал фотографию, на которой виден уцелевший вход в укрытие. Люди не спустились во время тревоги в безопасное место.
Напомним, в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.
Также мы писали, что сначала министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о двух погибших в результате удара РФ по школе.
Добавим, утром, 23 августа, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон, нанеся массированный удар. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.