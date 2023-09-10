В так называемой "ЛНР" люди "голосуют" под прицелом автоматов, — Лысогор

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Фото: скриншот

Сегодня, 10 сентября, в так называемой ЛНР проходит последний день "выборов". Избирателей сопровождают вооруженные российские полицейские, которые обыскивают людей и давят на их выбор.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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Выборы в так называемой "ЛНР"

По словам Лысогора, на временно оккупированной территории Луганской области действует 800 так называемых выездных избирательных участков. Членов "комиссий" сопровождают вооруженные полицейские. Они также стоят рядом с кабинками для голосования и пытаются повлиять на выбор пришедших голосовать людей.

"Сегодня в так называемой "лнр" последний "единый день голосования" из десяти. Во время выездного волеизъявления люди вынуждены определяться с выбором кандидатов под прицелом автоматов полицейских, сопровождающих членов комиссий", — говорится в сообщении.

Что касается стационарных участков, то оккупационные правоохранители проводят обыски у всех пришедших голосовать.

Лысог рассказал о выборах в "ЛНР". Фото: скриншот

Напомним, ВСУ призывают украинцев не участвовать в псевдовыборах на оккупированных территориях.