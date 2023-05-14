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В Тернополе робот помог ликвидировать пожар после обстрела

14 мая 2023 20:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Тернополе робот помог ликвидировать пожар после обстрела
Пожарные и робот-помощник ликвидируют пожар в Тернополе. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 14 мая, пожарные в Тернополе ликвидировали пожар в складских помещениях после российского обстрела. Они использовали роботизированную систему пожаротушения.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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В ГСЧС рассказали, что огнеборцы ликвидировали пожары в двух складских зданиях на общей площади 400 м кв. Они возникли после российской атаки.

К тушению были привлечены 33 пожарных и шесть единиц техники, в том числе робот Magirus Wolf R1.

"Робот-помощник наших спасателей уже не первый раз доказывает свою эффективность. С его помощью спасателям удалось ликвидировать последствия вражеских атак в Тернопольской и Хмельницкой областях. С помощью пульта управления оператор находится на безопасном расстоянии от робота и очага пожара. Сейчас пожары ликвидированы. Спасибо каждому за работу", — сказал председатель ГСЧС Сергей Крук.

Напомним, жители Тернопольской области вечером 13 мая услышали звуки взрывов. Они прогремели во время воздушной тревоги.

Также мы писали, что Ермак показал последствия обстрела Тернополя. Он рассказал, что атака проходила как раз тогда, когда украинская группа TVORCHI из Тернополя выступала в финале "Евровидения".

Добавим, ночью 14 мая по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в отдельных областях слышны взрывы. В частности, взрывы прогремели в Тернопольской, Сумской и Херсонской областях.

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