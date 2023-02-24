Над Севастополем подняли украинский флаг

Флаг установлен на арках Графской пристани Севастополя

В годовщину начала российской широкомасштабной агрессии против Украины во временно оккупированном Севастополе установили украинский флаг.

Об этом сообщает телеграм-канал "Крымские партизаны".

Флаг был установлен на арках Графской пристани Севастополя.

"Временно оккупированный Севастополь. Партизаны. Слава Украине!" — говорится в подписи к фото, опубликованному телеграм-каналом.

Ранее, 23 февраля поступило сообщение о подрыве железной дороги вблизи села Почтовое, расположенного неподалеку от Симферополя. В результате взрыва была повреждена часть железнодорожного полотна, что привело к остановке движения поездов.

В тот же день стало известно, что благодаря помощи партизан ВСУ сумели уничтожить российский склад боеприпасов в Запорожской области.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев озвучил условия, при которых российские оккупанты смогут полностью восстановить Крымский мост.