Над Севастополем подняли украинский флаг

Во временно оккупированном Севастополе установили украинский флаг
В годовщину начала российской широкомасштабной агрессии против Украины во временно оккупированном Севастополе установили украинский флаг.
Об этом сообщает телеграм-канал "Крымские партизаны".
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Флаг был установлен на арках Графской пристани Севастополя.
"Временно оккупированный Севастополь. Партизаны. Слава Украине!" — говорится в подписи к фото, опубликованному телеграм-каналом.
Ранее, 23 февраля поступило сообщение о подрыве железной дороги вблизи села Почтовое, расположенного неподалеку от Симферополя. В результате взрыва была повреждена часть железнодорожного полотна, что привело к остановке движения поездов.
В тот же день стало известно, что благодаря помощи партизан ВСУ сумели уничтожить российский склад боеприпасов в Запорожской области.
Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев озвучил условия, при которых российские оккупанты смогут полностью восстановить Крымский мост.