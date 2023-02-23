Партизаны помогли бойцам ВСУ уничтожить российский склад боеприпасов в Запорожской области
Украинские военные нанесли точный удар по российскому складу боеприпасов возле одного из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области. Информация от партизан помогла бойцам ВСУ скорректировать огонь.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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"В очередной раз подчеркиваем, партизанщина — это не только акции прямого действия по подрыву военной техники врага и ликвидации его личного состава. Информация о размещении и передвижении врага, корректировке ударов артиллерии, ненасильственном сопротивлении — это все то, что может делать каждый и таким образом приближать нашу победу", — отметили в Центре национального сопротивления.
Там добавили, что информация от партизан уже помогла уничтожить сотни вражеских целей.
Напомним, россияне пытаются найти партизан на временно оккупированных территориях. Для этого они обыскивают все подвалы и гаражи на этих территориях.
Также мы писали, что с первого марта русские военные закрывают выезд из временно захваченного Бердянска Запорожской области. Так враг пытается сражаться с партизанским движением в городе.
Добавим, российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске, который располагается почти в 100 километрах от линии фронта.