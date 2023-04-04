В Торецке из-за обстрелов оккупантов погибли двое работников шахты

В результате обстрела повреждена часть административного здания шахты

В ночь на 4 апреля в Торецке, Донецкой области в результате обстрела оккупантов погибли двое работников шахты. Еще одна работница получила контузию.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

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В ночь на 4 апреля российские оккупационные войска обстреляли Торецк на Донетчине. В результате ракетно-бомбового удара по местной угольной шахте погибли два человека.

Еще одна работница угольного предприятия — телефонистка Ольга Никитина получила контузию и направлена в больницу на амбулаторное лечение.

В ведомстве также отметили, что в результате обстрела повреждена часть административного здания шахты. Электрообеспечение шахты работает. Продолжаются работы по разбору завалов и возобновлению работы шахтного коммутатора.

"Российские террористы продолжают обстреливать из всех видов вооружения объекты нашей энергетической инфраструктуры. К сожалению, теряем самое ценное — наших работников, героев энергетического фронта. Искренние соболезнования семьям погибших работников шахты, искренние пожелания быстрого выздоровления пострадавшей", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, 31 марта, российские войска обстреляли Авдеевку в Донецкой области из артиллерии. В результате обстрела погибли два человека, среди них — 5-месячный ребенок.