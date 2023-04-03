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Окупанти атакували Донецьку область: загинула людина

3 квітня 2023 20:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наслідки російського обстрілу
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 3 квітня, російські окупанти атакували Донецьку область. Вони обстріляли Авдіївку та Часів Яр. Внаслідок атаки рф загинула жінка.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Деталі

Під час обстрілу Авдіївки загинула жінка та ще одна людина отримала поранення. Окупанти вдарили по проспекту Індустріальний. Вони поцілили у відомчий автобус, в якому на той час перебувало дві людини — водій та пасажирка. Чоловік залишився живим, а жінка — отримала поранення, які несумісні з життям. 

Кириленко розповів, що практично у той самий час росіяни обстріляли Часів Яр. Внаслідок атаки два будинки повністю згоріли, а ще три — пошкоджено. На щастя, люди не постраждали.

"Досвід останнього року свідчить, що будь-яка точка на Донеччині є потенційно небезпечною, і єдиний спосіб вберегтися — виїхати до інших регіонів країни. Не зволікайте! Евакуюйтеся!", — наголосив Кириленко.

Последствия российского обстрела

Нагадаємо, на Донеччині росія вбиває цивільних. Наразі визначити точну кількість жертв на сході України — неможливо.

Також ми писали, що кількість загиблих внаслідок атаки росіян по місту Костянтинівка на Донеччині зросла до шести. Також відомо про вісьмох поранених. 

Додамо, 1 квітня, російські окупанти обстріляли Авдіївку Донецької області. Противник завдав ракетного авіаудару.

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