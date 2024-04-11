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В Третьей ОШБр рассказали, на каком транспорте россияне едут на штурм

11 апреля 2024 12:37
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Бригадир София
редактор
В Третьей ОШБр рассказали, на каком транспорте россияне едут на штурм
Российские военные едут на мотоцикле. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Третьей ОШБр рассказали, что в течение всего времени, что идет война, они наблюдали использование россиянами разнообразной техники. В частности, оккупанты ездили на штурм на мотоциклах и велосипедах.

Об этом сообщил экс-командир полка "Азов" и заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в среду, 10 апреля.

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По словам Жорина, россияне передвигались на оккупированных территориях с помощью мопедов, мотоциклов с боковыми колясками, квадроциклов, гольф-каров, а также любых автомобилей, которые могли найти или украсть. Также было зафиксировано использование мотоблоков и велосипедов.

В Третьей ОШБр рассказали, что использование танков для перевозки группы военных на Авдеевском направлении, как такси, стало привычной практикой.

Жорин заявил, что для россиян все просто: если идет штурм, возвращаться или отказываться нельзя. Они используют любой доступный транспорт, чтобы добраться до места назначения.

Напомним, что Третья штурмовая показала профессиональное отражение российского штурма в окрестностях Авдеевки.

Ранее мы писали, что Третья штурмовая показала видео бойцов в ожидании очередного российского наступления.

армия
полк "Азов"
Авдеевка
штурмовая бригада
фронт
Максим Жорин

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