В Третьей ОШБр рассказали, на каком транспорте россияне едут на штурм
В Третьей ОШБр рассказали, что в течение всего времени, что идет война, они наблюдали использование россиянами разнообразной техники. В частности, оккупанты ездили на штурм на мотоциклах и велосипедах.
Об этом сообщил экс-командир полка "Азов" и заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в среду, 10 апреля.
Какой транспорт применяют россияне на фронте
По словам Жорина, россияне передвигались на оккупированных территориях с помощью мопедов, мотоциклов с боковыми колясками, квадроциклов, гольф-каров, а также любых автомобилей, которые могли найти или украсть. Также было зафиксировано использование мотоблоков и велосипедов.
В Третьей ОШБр рассказали, что использование танков для перевозки группы военных на Авдеевском направлении, как такси, стало привычной практикой.
Жорин заявил, что для россиян все просто: если идет штурм, возвращаться или отказываться нельзя. Они используют любой доступный транспорт, чтобы добраться до места назначения.
Напомним, что Третья штурмовая показала профессиональное отражение российского штурма в окрестностях Авдеевки.
Ранее мы писали, что Третья штурмовая показала видео бойцов в ожидании очередного российского наступления.
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