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У Третій ОШБр розповіли, на якому транспорті росіяни їдуть на штурм

11 квітня 2024 12:37
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Третій ОШБр розповіли, на якому транспорті росіяни їдуть на штурм
Російські військові їдуть на мотоциклі. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Третій ОШБр розповіли, що протягом усього часу, що триває війна, вони спостерігали використання росіянами різноманітної техніки. Зокрема, окупанти їздили на штурм на мотоциклах та велосипедах.

Про це повідомив екскомандир полку "Азов" та заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін у середу, 10 квітня.

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За словами Жоріна, росіяни пересувалися на окупованих територіях за допомогою мопедів, мотоциклів з боковими колясками, квадроциклів, гольф-карів, а також будь-яких автомобілів, які могли знайти або викрасти. Також було зафіксовано використання мотоблоків та велосипедів.

У Третій ОШБр розповіли, що використання танків для перевезення групи військових на Авдіївському напрямку, як таксі, стало звичною практикою.

Жорін заявив, що для росіян все просто: якщо йде штурм, то повертатися або відмовлятися не можна. Вони використовують будь-який доступний транспорт, щоб дістатися до місця призначення.

Нагадаємо, що Третя штурмова показала професійне відбиття російського штурму на околицях Авдіївки. 

Раніше ми писали, що Третя штурмова показала відео бійців в очікуванні чергового російського наступу.

армія
полк "Азов"
Авдіївка
штурмова бригада
фронт
Максим Жорін

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