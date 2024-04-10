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Третя штурмова показала професійне відбиття російського штурму на околицях Авдіївки

10 квітня 2024 21:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Третя штурмова показала професійне відбиття російського штурму на околицях Авдіївки
Відбиття російського штурму. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали відбиття російського штурму. Події відбувалися на околицях Авдіївки Донецької області.

Відео опублікувала Третя штурмова у Telegram у середу, 10 квітня.

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Зграя ударних безпілотників накрила ворожу піхоту, коли загарбники намагалися провести штурмові дії на околицях Авдіївки. 

"Бійці розібрали вщент будівлі, в яких укривався ворог, наздогнали та знищили тих, хто хотів утекти", — йдеться у повідомленні.

Роботу по ворогу виконали Revenge Group з першого мехбату Третьої штурмової.

Нагадаємо, українські військові застосували проти російських окупантів новий ударний дрон RAM X. Ним вдарили по російському зенітному ракетно-гарматному комплексу 2С6 "Тунгуска".

Також оператори третього полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили машину російського комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2". Це сталося на Донецькому напрямку.

війна
ЗСУ
Україна
Донецька область
окупанти
Авдіївка
штурмова бригада

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