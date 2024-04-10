Третя штурмова показала професійне відбиття російського штурму на околицях Авдіївки
Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали відбиття російського штурму. Події відбувалися на околицях Авдіївки Донецької області.
Відео опублікувала Третя штурмова у Telegram у середу, 10 квітня.
Відбиття російського штурму під Авдіївкою
Зграя ударних безпілотників накрила ворожу піхоту, коли загарбники намагалися провести штурмові дії на околицях Авдіївки.
"Бійці розібрали вщент будівлі, в яких укривався ворог, наздогнали та знищили тих, хто хотів утекти", — йдеться у повідомленні.
Роботу по ворогу виконали Revenge Group з першого мехбату Третьої штурмової.
Нагадаємо, українські військові застосували проти російських окупантів новий ударний дрон RAM X. Ним вдарили по російському зенітному ракетно-гарматному комплексу 2С6 "Тунгуска".
Також оператори третього полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили машину російського комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2". Це сталося на Донецькому напрямку.
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