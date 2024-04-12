В Центрэнерго рассказали, как не допустить повторного уничтожения Трипольской ТЭС

Удар по Трипольской ТЭС. Фото: скриншот с видео

Российские войска полностью разрушили Трипольскую теплоэлектростанцию во время обстрела. Однако ее можно восстановить и страны Европы уже предложили предоставить для этого свое оборудование.

Об этом заявил глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота в эфире Голоса Америки.

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Он рассказал, что часть из летевших на станцию ракет удалось сбить. В то же время из-за нехватки боеприпасов у украинских систем ПВО, некоторые цели все же уничтожили ТЭС.

"Что угодно подлежит восстановлению, прошлым летом имели похожую картину, когда эти блоки были не отремонтированы и на некоторых станциях не работали совсем. То есть восстановить мы можем все. У нас очень хороший коллектив, очень мотивированный коллектив для восстановления", — отметил Гота.

По его словам, для дальнейшей устойчивости украинской энергосистемы необходимо прежде всего обеспечить ракетами украинскую ПВО.

Он отметил, что без международных партнеров укрепить энергосистему почти невозможно, поэтому страны Европы пообещали предоставить нам трансформаторы, турбины и другое оборудование.

"Однако опять-таки, без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны — это, мягко говоря, бесполезно будет", — добавил представитель "Центрэнерго".

Гота добавил, что пока потребители не ощутят значительных перебоев со светом из-за благоприятной погоды, но отключения могут начаться ближе к лету.

Напомним, на массированную атаку РФ по украинской энергетике отреагировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и призвала предоставить Украине больше систем ПВО.

А министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что поможет Украине восстановить энергетическую инфраструктуру после обстрелов. Для этого страна предоставит оборудование из собственных ТЭЦ и АЭС и складов энергетических компаний.

Также мы писали, что глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина надеется поскорее договориться о предоставлении семи установок систем ПВО Patriot. Страна даже рассматривает вариант, в частности, одолжить их у других государств.