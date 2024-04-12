У Центренерго розповіли, як не допустити повторного знищення Трипільської ТЕС

Удар по Трипільській ТЕС. Фото: скриншот з відео

Російські війська повністю зруйнували Трипільську теплоелектростанцію під час обстрілу. Однак її можна відновити й країни Європи вже запропонували надати для цього своє обладнання.

Про це заявив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота в ефірі Голосу Америки.

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Відновлення та захист Трипільської ТЕС

Він розповів, що частину з ракет, які летіли на станцію, вдалося збити. Водночас через нестачу боєприпасів в українських систем ППО, деякі ворожі цілі все ж знищили ТЕС.

"Будь-що підлягає відновленню, минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення", — зазначив Гота.

За його словами, для подальшої стійкості української енергосистеми, необхідно передусім забезпечити ракетами українську ППО.

Він зауважив, що без міжнародних партнерів зміцнити енергосистему майже неможливо, тому країни Європи пообіцяли надати нам трансформатори, турбіни та інше обладнання.

"Однак знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони — це, м'яко кажучи, марна справа буде", — додав представник "Центренерго".

Гота додав, що наразі споживачі не відчують значних перебоїв зі світлом через сприятливу погоду, але відключення можуть початися ближче до літа.

Нагадаємо, на масовану атаку РФ по українській енергетиці відреагувала речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр та закликала надати Україні більше систем ППО.

А міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що допоможе Україні відновити енергетичну інфраструктуру після обстрілів. Для цього країна надасть обладнання з власних ТЕЦ й АЕС та зі складів енергетичних компаній.

Також ми писали, що голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна має надію чимшвидше домовитись про надання семи установок систем ППО Patriot. Країна навіть розглядає варіант зокрема позичити їх в інших держав.