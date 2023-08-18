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В центре оккупированного Донецка раздался мощный взрыв: есть погибшие

18 августа 2023 22:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В центре оккупированного Донецка раздался мощный взрыв: есть погибшие
Спасатели на месте событий. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В центре временно оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв сегодня вечером, 18 августа. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщают местные паблики.

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Сообщается, что на место взрыва сразу приехали спасательные службы. Известно о трех погибших. Также есть раненые, их количество уточняется.

В настоящее время эксперты устанавливают причины взрыва. Однако, вероятно, его спровоцировала детонация взрывчатки, сброшенная с беспилотника.

Напомним, в пятницу вечером, 18 августа, российские террористы обстреляли поселок в Херсонской области. В результате атаки есть погибший и травмированные.

Также за прошедшие сутки от вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковщины. В частности, во время атаки по городу Купянск погибла 61-летняя женщина и еще одна получила ранения.

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