Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух: є загиблі arrow

У центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух: є загиблі

18 серпня 2023 22:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух: є загиблі
Медики на місці подій. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У центрі тимчасово окупованого Донецька прогримів потужний вибух сьогодні ввечері, 18 серпня. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляють місцеві пабліки. 

Читайте також:

Вибухи у Донецьку

Повідомляється, що на місце вибуху відразу приїхали рятувальні служби. Відомо про трьох загиблих. Також є поранені, їх кількість уточнюється. 

Наразі експерти встановлюють причини вибуху. Однак, ймовірно, його спричинила детонація вибухівки, яку було скинуто з безпілотника. 

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 18 серпня, російські терористи обстріляли селище на Херсонщині. Внаслідок атаки є загиблий і травмовані. 

Також впродовж минулої доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів на Харківщині. Зокрема, під час атаки по місту Куп'янськ загинула 61-річна жінка і ще одна зазнала поранення. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 18 серпня: замах на заступника голови ДПС та мобілізація чоловіків

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз