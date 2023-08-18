У центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух: є загиблі

Медики на місці подій. Фото: росЗМІ

У центрі тимчасово окупованого Донецька прогримів потужний вибух сьогодні ввечері, 18 серпня. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Повідомляється, що на місце вибуху відразу приїхали рятувальні служби. Відомо про трьох загиблих. Також є поранені, їх кількість уточнюється.

Наразі експерти встановлюють причини вибуху. Однак, ймовірно, його спричинила детонація вибухівки, яку було скинуто з безпілотника.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 18 серпня, російські терористи обстріляли селище на Херсонщині. Внаслідок атаки є загиблий і травмовані.

Також впродовж минулої доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів на Харківщині. Зокрема, під час атаки по місту Куп'янськ загинула 61-річна жінка і ще одна зазнала поранення.