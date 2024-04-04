В ЦПД рассказали, когда россияне пойдут в новое наступление

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. Фото: скриншот с видео

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины, лейтенант Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты готовят новое наступление на май-июнь. По его словам, враг будет пытаться наступать в течение лета.

Об этом Андрей Коваленко сказал в эфире проекта "О войне".

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По словам Коваленко, наступление захватчиков может происходить на Угледарском и Часовоярском направлениях.

К тому же противник намерен дойти до Краматорска и Славянска.

"Параллельно они прощупывают нашу оборону возле Синьковки на Купянском направлении. С нашей стороны сейчас строятся оборонительные фортификационные рубежи, удается максимально сдерживать врага на Авдеевском и других направлениях", — отметил Коваленко.

Он считает фейком информацию о вероятном наступлении врага на Харьков. По его словам, в армии РФ нет сил и ничто не подтверждает подобные приготовления.

"Россия действительно готовит наступление на май-июнь и будет пытаться наступать в течение всего лета. Но параллельно с этим идут фейки о наступлении на Харьков 350 тысячами россиян, которых не существует в природе. Для того чтобы произошло наступление с севера, должна готовиться определенная логистика врага, а она не готовится. Соответственно, не может взяться с воздуха сотня тысяч военных. Их банально надо где-то расположить, выстроить соответствующую логистику, чтобы они могли наступать, а этого нет", — отметил Коваленко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО также объяснил, почему оккупанты не прекращают активных боевых действий перед вероятным наступлением для накопления резервов.

"Когда готовятся наступательные действия при изменении погоды, когда потеплеет, просохнет земля, Россия должна была бы остановиться в течение марта-апреля, чтобы накопить резервы. Мы же видим другое — они продолжают свое движение и даже где-то стратегические резервы используют. Это можно объяснить тем, что пока не принята помощь США, не поступили более миллиона чешских боеприпасов и ВСУ испытывают определенный дефицит, они хотят попробовать где-то пролезть", — добавил Коваленко.

Напомним, Минобороны РФ заявило о том, что в российских городах значительно возросло количество желающих вступить на военную службу по контракту. Основной мотив — якобы месть тем, кто причастен к теракту в ТРЦ "Крокус Сити Холл". Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что попытки Кремля безосновательно привлечь Украину к атаке на торговый центр оказались успешными.

Также оккупанты существенно увеличили количество механизированных наземных штурмов по всей линии фронта за последние две недели. Аналитики Института изучения войны (ISW) называют несколько объяснений этому. В частности, враг хочет воспользоваться нехваткой техники в Украине до прибытия ожидаемой помощи от Запада, или наступление происходит параллельно с усилением обстрелов по всей стране.