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У ЦПД розповіли, коли росіяни підуть у новий наступ

4 квітня 2024 16:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ЦПД розповіли, коли росіяни підуть у новий наступ
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України, лейтенант Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти готують новий наступ на травень-червень. За його словами, ворог буде намагатися наступати протягом літа.

Про це Андрій Коваленко сказав в ефірі проєкту "Про війну".

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За словами Коваленка, наступ загарбників може відбуватися на Вугледарському та Часовоярському напрямках.

До того ж противник має намір дійти до Краматорська і Слов’янська. 

"Паралельно вони промацують нашу оборону біля Синьківки на Куп’янському напрямку. З нашого боку, зараз будуються оборонні фортифікаційні рубежі, вдається максимально стримувати ворога на Авдіївському та інших напрямках", — зазначив Коваленко.

Він вважає фейком інформацію про ймовірний наступ ворога на Харків. За його словами, в армії РФ немає сил і ніщо не підтверджує такі приготування.

"Росія справді готує наступ на травень-червень і буде намагатися наступати протягом всього літа. Але паралельно з цим ідуть фейки про наступ на Харків 350 тисячами росіян, яких не існує в природі. Для того, щоб відбувся наступ з півночі, має готуватися певна логістика ворога, а вона не готується. Відповідно, не може взятися з повітря сотня тисяч військових. Їх банально треба десь розташувати, вибудувати відповідну логістику, щоб вони могли наступати, а цього немає", — зазначив Коваленко.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО також пояснив, чому окупанти не припиняють активних бойових дій перед імовірним наступом для накопичення резервів.

"Коли готуються наступальні дії при зміні погоди, коли потеплішає, просохне земля, Росія мала б зупинитися протягом березня-квітня, щоб накопичити резерви. Ми ж бачимо інше — вони продовжують свій рух і навіть десь стратегічні резерви використовують. Це можна пояснити тим, що поки не ухвалено допомогу США, не надійшли понад мільйон чеських боєприпасів і ЗСУ відчувають певний дефіцит, вони хочуть спробувати десь пролізти", — додав Коваленко.

Нагадаємо, Міноборони РФ заявило про те, що в російських містах значно зросла кількість охочих вступити на військову службу за контрактом. Основний мотив — нібито помста тим, хто причетний до теракту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол". Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що намагання Кремля безпідставно притягнути Україну до атаки на торговий центр таки виявилися успішними. 

Також окупанти суттєво збільшили кількість механізованих наземних штурмів по усій лінії фронту за останні два тижні. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) називають декілька пояснень цьому. Зокрема, ворог хоче скористатися нестачею техніки в Україні до прибуття очікуваної допомоги від Заходу, або наступ відбувається паралельно з посиленням обстрілів по усій країні. 

РНБО
війна
росіяни
Україна
окупанти
ЦПД
наступ

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