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В Тверской области упал дрон: Соловьев заявил, что это "поздравление от ВСУ"

22 августа 2023 21:40
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Валерия Пержун
редактор
В Тверской области упал дрон: Соловьев заявил, что это "поздравление от ВСУ"
Беспилотник, найденный в Тверской обл. Фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В РФ в Тверской области упал беспилотник. Примечательно, что дрон разрисован в желто-голубые цвета. Таким образом, пропагандисты обвиняют Украину в атаке.

Об этом заявил российский пропагандист Владимир Соловьев.

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Что известно о дроне в Тверской области РФ

Как передают российские СМИ, в понедельник, 21 августа, дрон в Тверской области обнаружил местный житель.

"БПЛА самолетного типа длиной около метра утром 21 августа нашел пенсионер из села Рудня Жарковского района", — говорится в сообщении росСМИ.

На фото с места происшествия видно, что БпЛА со сломанным крылом раскрашен в сине-желтый цвет и имеет две надписи "Слава Украине!".

  • Дрон в Тверской области. Фото: росСМИ
  • Дрон в Тверской области. Фото: росСМИ
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Дрон забрали сотрудники Федеральной службы безопасности России.

Пропагандист Владимир Соловьев в своем эфире заявил, что так Украина "поздравила РФ с Днем флага".

"Нас поздравили атакой беспилотников. В Подмосковье сбиты. Как сообщает Минобороны, беспилотники сбили не только в Подмосковье. Также была атака в черном море, в губерниях", — сказал он.

Однако по словам военного журналиста Андрея Цаплиенка украинскому дрону в тех краях делать нечего.

"Так вопрос в том, что БПЛА такой конструкции вряд ли долетел бы до Тверской области.Так что РФ поздравляли с днем трехцветной тряпки, вероятнее всего, с территории самой России", — заявил он.

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Скриншот сообщения Андрея Цаплиенко

Напомним, кадыровец придумал новый фейк о войне в Украине: "дроны с клешнями похищают раненых".

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