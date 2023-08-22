В Тверской области упал дрон: Соловьев заявил, что это "поздравление от ВСУ"

Беспилотник, найденный в Тверской обл. Фото: росСМИ

В РФ в Тверской области упал беспилотник. Примечательно, что дрон разрисован в желто-голубые цвета. Таким образом, пропагандисты обвиняют Украину в атаке.

Об этом заявил российский пропагандист Владимир Соловьев.

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Как передают российские СМИ, в понедельник, 21 августа, дрон в Тверской области обнаружил местный житель.

"БПЛА самолетного типа длиной около метра утром 21 августа нашел пенсионер из села Рудня Жарковского района", — говорится в сообщении росСМИ.

На фото с места происшествия видно, что БпЛА со сломанным крылом раскрашен в сине-желтый цвет и имеет две надписи "Слава Украине!".

Дрон в Тверской области. Фото: росСМИ

Дрон в Тверской области. Фото: росСМИ 1/2 _ 2

Дрон забрали сотрудники Федеральной службы безопасности России.

Пропагандист Владимир Соловьев в своем эфире заявил, что так Украина "поздравила РФ с Днем флага".

"Нас поздравили атакой беспилотников. В Подмосковье сбиты. Как сообщает Минобороны, беспилотники сбили не только в Подмосковье. Также была атака в черном море, в губерниях", — сказал он.

Однако по словам военного журналиста Андрея Цаплиенка украинскому дрону в тех краях делать нечего.

"Так вопрос в том, что БПЛА такой конструкции вряд ли долетел бы до Тверской области.Так что РФ поздравляли с днем трехцветной тряпки, вероятнее всего, с территории самой России", — заявил он.

Скриншот сообщения Андрея Цаплиенко

Напомним, кадыровец придумал новый фейк о войне в Украине: "дроны с клешнями похищают раненых".