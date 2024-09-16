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Оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область — есть погибший и раненые

16 сентября 2024 13:46
Виктория Козырь - редактор
Оккупанты атаковали Донецкую область — в ОВА показали последствия
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/VadymFilashkin
Виктория Козырь - редактор

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область. В результате обстрелов есть погибший и много раненых. Зафиксированы повреждения многоэтажек, административных зданий и инфраструктурных объектов.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram в понедельник, 16 сентября.

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Враг обстрелял населенные пункты Покровского района. В Курахово повреждены 12 частных домов, а в Мирнограде — админздание. В результате атак в Покровске погиб один человек, еще трое получили ранения. Противник повредил три инфраструктурных объекта и хозяйственное сооружение. В Новоэкономичном Гродовской громады зафиксировано повреждение 15 домов.

Оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/VadymFilashkin

"Краматорский район. В Лимане повреждены два админздания и нежилое помещение. В Николаевке ранены три человека, повреждены 11 многоэтажек, магазин и два админздания. В Клебан-Быке Ильиновской громады повреждены два объекта", — рассказал Филашкин

Российский обстрел Донецкой области
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/VadymFilashkin

Также оккупанты наносили удары по Бахмутскому району. В Северске разрушены десять домов и повреждены четыре. В Часовоярской громаде ранен человек, повреждены десять частных домов, многоэтажка и промышленное здание.

Последствия российских обстрелов Донецкой области
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/VadymFilashkin

Филашкин отметил, что всего за сутки захватчики 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. По его словам, с линии фронта эвакуированы 423 человека, в том числе 98 детей.

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Пост Филашкина. Фото: скриншот

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14:35 Псевдогубернатор Херсонской области и его сообщники приговорены к 15 годам тюрьмы

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14:27 В поезде Львов-Моршин подралась военизированная охрана — в Укрзализныце резко отреагировали

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