В ВМС заявили об уничтожении российского самолета Ка-27 в Крыму
10 апреля 2024 09:51
Вертолет Ка-27. Фото: Википедия
Силы обороны Украины уничтожили российский многофункциональный корабельный вертолет Ка-27. Это произошло во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
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"Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", — написал Плетенчук, говоря об уничтожении самолета.
В то же время, все остальные детали спецоперации в ВМС не рассказали.
Напомним, 5 апреля Служба безопасности вместе с военными и силами обороны провела атаку на аэродром Морозовск в Ростовской области РФ. Было уничтожено не менее шести самолетов.
Кроме того, в ГУР рассказали, сколько истребителей осталось у россиян.
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