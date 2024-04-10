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В ВМС заявили об уничтожении российского самолета Ка-27 в Крыму

10 апреля 2024 09:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ВМС заявили об уничтожении российского самолета Ка-27 в Крыму
Вертолет Ка-27. Фото: Википедия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины уничтожили российский многофункциональный корабельный вертолет Ка-27. Это произошло во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Уничтожение самолета Ка-27

"Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", — написал Плетенчук, говоря об уничтожении самолета.

В то же время, все остальные детали спецоперации в ВМС не рассказали.

Уничтожение самолета РФ в Крыму
Скриншот поста Плетенчука

Напомним, 5 апреля Служба безопасности вместе с военными и силами обороны провела атаку на аэродром Морозовск в Ростовской области РФ. Было уничтожено не менее шести самолетов.

Кроме того, в ГУР рассказали, сколько истребителей осталось у россиян.

война
Крым
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война в Украине

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