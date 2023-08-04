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Во вражеских беспилотниках бойцы ВСУ находят детали из Чехии

4 августа 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Во вражеских беспилотниках бойцы ВСУ находят детали из Чехии
Детали из Чехии в беспилотниках РФ. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Бойцы Вооруженных сил Украины среди обломков российского дрона-камикадзе "Ланцет" обнаружили детали чешского производства. Их изготовила местная компания Model Motors.

Фото самого двигателя в сеть выложил боец 93 бригады.

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Военный сообщил, что подобный дрон они обнаружили вблизи Бахмута. Маркировку россияне скрывают, оклеивают мотор армированным скотчем.

Когда его содрать, можно заметить надпись "Model Motors" с припиской "MADE IN CZECH REBUBLIC", что означает "изготовлено в Чехии".

"Ланцеты доставляют нам большие проблемы, уничтожая наши огневые средства и наших людей. Видеть в российских беспилотниках комплектующие произведенные страной НАТО, как минимум странно и злобно", — написал боец.

Заметим, что компания Model Motors зарегистрирована в Чехии. Она специализируется на производстве электродвигателей. Представители Model Motors заявляют, что никогда не работали с Россией.

Вражеский беспилотник. Фото: соцсети

Напомним, Украина продолжает производство собственных беспилотников. По оценкам экспертов, у БпЛА собственного производства есть все шансы для того, чтобы стать одними из самых лучших в мире.

Как известно, украинские разработчики активно развивают технологии изготовления дронов. Так, в Украине производят уже 20 разных видов дронов.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.

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