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У ворожих безпілотниках бійці ЗСУ знаходять деталі з Чехії

4 серпня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У ворожих безпілотниках бійці ЗСУ знаходять деталі з Чехії
Деталі з Чехії у безпілотниках РФ. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Бійці Збройних сил України серед уламків російського дрона-камікадзе "Ланцет" знайшли деталі чеського виробництва. Їх виготовила місцева компанія "Model Motors".

Фото самого мотора у мережу виклав боєць 93 бригади.

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Військовий повідомив, що подібний дрон вони виявили поблизу Бахмута. Маркування росіяни приховують, обклеюють мотор армованим скотчем.

Коли його здерти, то можна помітити надпис "Model Motors" з припискою "MADE IN CZECH REBUBLIC", що означає "виготовлено в Чехії".

"Ланцети  доставляють нам неабиякі проблеми, знищуючи наші вогневі засоби і наших людей. Бачити в російських безпілотниках комплектуючі вироблені країною НАТО, як мінімум дивно і злісно", — написав боєць.

Зауважимо, компанія Model Motors зареєстрована в Чехії. Вона спеціалізується на виробництві електродвигунів. Представники Model Motors заявляють, що ніколи не працювали з Росією.

Ворожий безпілотник. Фото: соцмережі

Нагадаємо, Україна продовжує виробництво власних безпілотників. За оцінками експертів, БпЛА власного виробництва мають всі шанси для того, щоб стати одними з найращих у світі. 

Як відомо, українські розробники активно розвивають технології виготовлення дронів. Так, в Україні виробляють вже 20 різних видів дронів. 

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.

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