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Во вражеских "Шахедах" нашли детали, изготовленные в ЕС

20 июля 2023 01:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Во вражеских "Шахедах" нашли детали, изготовленные в ЕС
Деталь сбитого под Николаевом беспилотника 18 июля. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В беспилотниках "Шахед", которыми РФ активно атакует Украину, обнаружили детали из стран Евросоюза. В частности, карбюраторы Tillotson HS 4C производства Ирландии.

Об этом сообщает Военный курьер.

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Военные эксперты отмечают, что ирландские карбюраторы Tillotson HS 4C использовались при производстве "Шахедов" в Иране. Впрочем, из-за того, что маркировка на них наносилась лазером, россияне легко его стирали с помощью шлифовальной машины.

Однако, в тех дронах, которые производит РФ, сейчас используют ирландские карбюраторы более старых моделей и стереть там маркировку невозможно.

Сообщается, что вражеские дроны с маркировкой производства в Ирландии атаковали Кривой Рог 14 июля и Николаев 18 июля.

Впрочем, аналитики издания "Обозреватель" утверждают, что такие карбюраторы можно спокойно приобрести на сайте AliExpress. Как оказалось, там представлены тысячи подобных карбюраторов. На дрон по сути поставили один из миллионов карбюраторов, которые можно свободно приобрести.

Карбюраторы Tillotson на AliExpress. Фото: скриншот

Заметим, что карбюраторы Tillotson широко используются в технике гражданского назначения. Например, их устанавливают в бензопилы, парапланы и многие другие устройства.

Напомним, утром 19 июля российские террористы атаковали Житомирскую область дронами-камикадзе. В результате атаки поврежден инфраструктурный объект. Кроме этого, есть повреждения некоторых частных хозяйств.

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