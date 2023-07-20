У ворожих "Шахедах" знайшли деталі, виготовлені в ЄС

Деталь збитого під Миколаєвом безпілотника 18 липня. Фото: Telegram

У безпілотниках "Шахед", якими РФ активно атакує Україну, знайшли деталі з країн Євросоюзу. Зокрема, карбюратори Tillotson HS 4C виробництва Ірландії.

Про це повідомляє Військивий кур'єр.

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Військові експерти зазначають, що ірландські карбюратори Tillotson HS 4C використовувалися при виробництві "Шахедів" у Ірані. Втім, через те, що маркування на них наносилося лазером, росіяни легко його стирали за допомогою шліфувальної машини.

Однак, у тих дронах, які виготовляє РФ нині використовують ірландські карбюратори більш старих моделей і стерти там маркування неможливо.

Повідомляється, що ворожі дрони з маркуванням виробництва в Ірландії атакували Кривий ріг 14 липня та Миколаїв 18 липня.

Втім, оглядачі видання "Обозреватель" стверджують, що такі карбюратори можна спокійно придбати на сайті AliExpress. Як виявилося, там представлені тисячі подібних карбюраторів. Тож, на дрон по суті поставили один з мільйонів карбюраторів, які можна вільно придбати.

Карбюратори Tillotson на AliExpress. Фото: скриншот

Зауважимо, карбюратори Tillotson широко використовують у техніці цивільного призначення. Наприклад, їх встановлюють у бензопили, параплани та багато інших пристроїв.

Нагадаємо, вранці 19 липня російські терористи атакували Житомирщину дронами-камікадзе. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Окрім цього, є пошкодження деяких приватних господарств.