Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни атакували Житомирщину дронами: в ОВА повідомили про пошкодження arrow

Росіяни атакували Житомирщину дронами: в ОВА повідомили про пошкодження

19 липня 2023 08:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни атакували Житомирщину дронами: в ОВА повідомили про пошкодження
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці 19 липня російські терористи атакували Житомирщину дронами-камікадзе. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт. 

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Читайте також:

Обстріли Житомирщини

Окрім цього, за словами Бунечка, є пошкодження деяких приватних господарств.

"За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств", — йдеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією, жертв внаслідок терористичної атаки немає. Масштаби пошкоджень уточнюються. 

null
Повідомлення Віталія Бунечко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня близько першої ночі було зафіксовано пуски ракет "Калібр" із Чорного моря, що становило небезпеку для півдня країни. 

Додамо, що цієї ж ночі неодноразово було чути вибухи у Запоріжжі.

Також прозвучала серія вибухів в Одесі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з фото

15:10 "Скільки можна красти?": Ольга Сумська емоційно "пройшлася" по українській владі

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз