Росіяни атакували Житомирщину дронами: в ОВА повідомили про пошкодження
Вранці 19 липня російські терористи атакували Житомирщину дронами-камікадзе. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
Обстріли Житомирщини
Окрім цього, за словами Бунечка, є пошкодження деяких приватних господарств.
"За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, жертв внаслідок терористичної атаки немає. Масштаби пошкоджень уточнюються.
Нагадаємо, у ніч проти 19 липня близько першої ночі було зафіксовано пуски ракет "Калібр" із Чорного моря, що становило небезпеку для півдня країни.
Додамо, що цієї ж ночі неодноразово було чути вибухи у Запоріжжі.
Також прозвучала серія вибухів в Одесі.