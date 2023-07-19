Росіяни атакували Житомирщину дронами: в ОВА повідомили про пошкодження

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Фото: google

Вранці 19 липня російські терористи атакували Житомирщину дронами-камікадзе. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

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Окрім цього, за словами Бунечка, є пошкодження деяких приватних господарств.

"За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертв внаслідок терористичної атаки немає. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Повідомлення Віталія Бунечко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня близько першої ночі було зафіксовано пуски ракет "Калібр" із Чорного моря, що становило небезпеку для півдня країни.

Додамо, що цієї ж ночі неодноразово було чути вибухи у Запоріжжі.

Також прозвучала серія вибухів в Одесі.