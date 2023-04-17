В ВР предлагают наказывать за депортацию украинцев: детали

Российские солдаты депортируют украинцев. Фото: Reuters

В Верховной Раде Украины предлагается установить уголовную ответственность за насильственный вывоз людей из Украины. Депутаты зарегистрировали соответствующий законопроект №9204.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Читайте также:

Какое наказание предлагают ввести

Инициаторы законопроекта предлагают наказывать виновных в насильственном перемещении лиц за пределы территории Украины сроком от 8 до 12 лет.

При этом если речь идет о депортации несовершеннолетних, то максимальный тюремный срок хотят увеличить до 15 лет.

Как отмечают авторы законопроекта, за депортацию в Украине не предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому предлагается внести изменения в ККУ, поскольку такие правонарушения представляют угрозу для генофонда.

Напомним, на временно оккупированных территориях оккупанты депортируют детей на "лечение" в Россию. С начала 2023 года в Донецкой области "медицинское освидетельствование" прошли 75 тысяч детей. 39 тысяч маленьких украинцев были вывезены в Россию.