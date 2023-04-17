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В ВР предлагают наказывать за депортацию украинцев: детали

17 апреля 2023 11:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ВР предлагают наказывать за депортацию украинцев: детали
Российские солдаты депортируют украинцев. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Верховной Раде Украины предлагается установить уголовную ответственность за насильственный вывоз людей из Украины. Депутаты зарегистрировали соответствующий законопроект №9204.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Инициаторы законопроекта предлагают наказывать виновных в насильственном перемещении лиц за пределы территории Украины сроком от 8 до 12 лет.

При этом если речь идет о депортации несовершеннолетних, то максимальный тюремный срок хотят увеличить до 15 лет.

Как отмечают авторы законопроекта, за депортацию в Украине не предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому предлагается внести изменения в ККУ, поскольку такие правонарушения представляют угрозу для генофонда.

Напомним, на временно оккупированных территориях оккупанты депортируют детей на "лечение" в Россию. С начала 2023 года в Донецкой области "медицинское освидетельствование" прошли 75 тысяч детей. 39 тысяч маленьких украинцев были вывезены в Россию.

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