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Окупанти депортовують дітей з ТОТ на "лікування" в Росію

12 квітня 2023 16:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти депортовують дітей з ТОТ на "лікування" в Росію
Дитина тримається за руку мами. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти продовжують проводити примусові "медичні огляди" для дітей на тимчасово окупованих територіях України. Після цього вони їх депортовують на "лікування" в РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Деталі

"На програму"медичного огляду", який проводять звезені лікарі ворог планує витратити 1,4 млрд рублів. Після огляду переважній більшості дітей приписують "лікування" у РФ, від якого батьки не можуть відмовитись, адже тоді їм погрожують відібрати батьківські права", — йдеться у повідомленні.

З початку 2023 року в Донецькій області "медичний огляд" пройшли 75 тисяч дітей. 39 тисяч маленьких українців було вивезено до Росії. 

У Луганській області "лікарі" оглянули 94 тисячі дітей, а "патологію виявили" у 66 тисяч та вивезли їх. 

У ЦНС розповіли, що були зафіксовані випадки коли "лікарі" вимагають у батьків гроші, аби не "виявляти патологію".

Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня понад 1411 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Ювенальні прокурори розповіли, що 467 дітей загинули.

Також ми писали, що у понеділок, 10 квітня, додому на Херсонщину повернули 24 дитини, яких незаконно утримували російські окупанти. Дітей годинами допитували росіяни і зніматись у пропагандистських репортажах.

Додамо, окупанти масово вивозять українських дітей до Росії. Діти отримують психологічні та фізичні травми. Над ними знущаються, б'ють. Зокрема, є випадки побиття за відмову слухати та співати російський гімн.

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