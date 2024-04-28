В Запорожье был слышен взрыв

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В Запорожье в воскресенье, 28 апреля, раздался взрыв. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрыв в Запорожье 28 апреля

О взрыве в Запорожье заявил, в частности, глава ОВА Иван Федоров. Ранее он предупреждал жителей области об угрозе ударов баллистическими ракетами.

Скриншот сообщений Федорова

По данным местных Telegram-каналов, перед взрывом горожане слышали, как какой-то скоростной объект пронесся в небе над городом.

Скриншот сообщения ЗаБор Запоріжжя

В некоторых районах Запорожья виден столб дыма в небе. Позже в регионе объявили об отбое воздушной тревоги.

По состоянию на 13:50 воздушная тревога объявлена в Херсонской, Луганской областях и Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, 27 апреля оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Так, во время атаки враг попал в здание детского сада.

Также мы писали, что ночью россияне атаковали беспилотниками Николаевскую область. В результате обстрела в городе повреждено здание гостиницы и объект теплогенерирующей инфраструктуры.