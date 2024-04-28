У Запоріжжі було чутно вибух

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Запоріжжі в неділю, 28 квітня, пролунав вибух. Наразі в місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Про вибух в Запоріжжі заявив, зокрема, голова ОВА Іван Федоров. Раніше він попереджав мешканців області про загрозу ударів балістичними ракетами.

Скриншот дописів Федорова

За даними місцевих Telegram-каналів, перед вибухом містяни чули, як якийсь швидкісний об'єкт пронісся в небі над містом.

Скриншот допису ЗаБор Запоріжжя

Водночас у деяких районах Запоріжжя видно стовп диму в небі. Пізніше в регіоні оголосили про відбій повітряної тривоги.

Станом на 13:50 повітряну тривогу оголошено в Херсонській, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, 27 квітня окупанти вчергове обстріляли Харківську область. Так, під час атаки ворог поцілив у будівлю дитячого садка.

Також ми писали, що вночі росіяни атакували безпілотниками Миколаївську область. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено будівлю готелю та об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури.