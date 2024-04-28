У Запоріжжі було чутно вибух
У Запоріжжі в неділю, 28 квітня, пролунав вибух. Наразі в місті та області було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух в Запоріжжі 28 квітня
Про вибух в Запоріжжі заявив, зокрема, голова ОВА Іван Федоров. Раніше він попереджав мешканців області про загрозу ударів балістичними ракетами.
За даними місцевих Telegram-каналів, перед вибухом містяни чули, як якийсь швидкісний об'єкт пронісся в небі над містом.
Водночас у деяких районах Запоріжжя видно стовп диму в небі. Пізніше в регіоні оголосили про відбій повітряної тривоги.
Станом на 13:50 повітряну тривогу оголошено в Херсонській, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, 27 квітня окупанти вчергове обстріляли Харківську область. Так, під час атаки ворог поцілив у будівлю дитячого садка.
Також ми писали, що вночі росіяни атакували безпілотниками Миколаївську область. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено будівлю готелю та об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури.
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