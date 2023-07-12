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В Запорожье попрощались с волонтерами, которые погибли в результате обстрела Орехова

12 июля 2023 15:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Запорожье попрощались с волонтерами, которые погибли в результате обстрела Орехова
Последствия российского обстрела Орехова. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 12 июля, в Запорожье попрощались с семьей волонтеров Еленой Очкас и Виталием Юшко. Они погибли в результате российского удара по пункту несокрушимости в Орехове 10 июля.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Попрощаться с семьей пришли знакомые, близкие и коллеги.

"Женщина была очень веселая, очень жизнерадостная. Всегда была готова к хорошему общению. Золотой человек, можно так сказать. Виталий всегда был к работе и в общении — конкретно и четко, и все и без вопросов было", — рассказал коллега погибших Юрий.

Елена Очкас и Виталий Юшко ухаживали за родными пожилого возраста, которые остались в Орехове, а также волонтерили. Пара дежурила в местном пункте несокрушимости. До начала широкомасштабной вооруженной агрессии РФ они работали на местной станции железной дороги.

"Мама у Ольги была дежурной по станции железнодорожной. И Оля тоже на железной дороге работала. С ней четыре года в одну смену проработала. Очень хорошая была. И Виталик был, как не обратишься, всегда поможет. Еще мой муж работал, когда он пришел механиком. Отец у Виталия связистом работал на железной дороге", — рассказала коллега погибших Елена.

У погибшей пары остались пожилые родители и 8-летний сын.

Напомним, поисково-спасательные работы в результате авиаудара по Орехову в Запорожской области завершились. Из-за российской атаки погибли семь человек.

Также мы писали, что сегодня, 12 июля, около 12:30 в Запорожье раздался взрыв. Российские оккупанты атаковали город неизвестным объектом.

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