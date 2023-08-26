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В Запорожской области мощные взрывы: ракетный обстрел

26 августа 2023 02:15
обновлено: 02:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Запорожской области мощные взрывы: ракетный обстрел
Мощный взрыв ночью. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночная атака 26 августа России в Украине традиционно продолжается. Жители Запорожской области слышны сильные взрывы. Перед этим предупреждали о запусках ракет С-300.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 02:16. Местные СМИ пишут о громких взрывах в Запорожском районе.

Обновлено 02:19. Также сообщают о дополнительных пусках ракет. Перед взрывами тоже были сообщения о пусках враждебных целей.

Источник: Мое Запорожье

Обновляется...

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