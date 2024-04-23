В Запорожье раздались громкие взрывы

Дым от взрыва. Фото иллюстративное: скриншот

В Запорожье прогремела серия громких взрывов в обед, 23 апреля. Перед этим в ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического обстрела.

Об этом сообщают мониторинговые и местные паблики Telegram.

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Около 12:33 "покраснели" ряд южных и восточных областей Украины, включая Запорожскую. Опасность связана с использованием баллистического вооружения.

12:41 в некоторых районах Запорожья были слышны звуки взрывов.

Напомним, во время воздушной тревоги 23 апреля взрывы раздавались и в Днепре.

К слову, в ночь на 23 апреля враг выпустил по югу Украины ударные БпЛА, попав в объекты критической инфраструктуры. Семь дронов были сбиты в Одесской области, один из них попал по жилому сектору — есть пострадавшие, в том числе и дети.

Добавим, 22 апреля в результате обстрелов Донетчины два человека погибли, еще один — получил ранения.