В Запорожье раздались громкие взрывы
В Запорожье прогремела серия громких взрывов в обед, 23 апреля. Перед этим в ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического обстрела.
Об этом сообщают мониторинговые и местные паблики Telegram.
Взрывы и воздушная тревога в Запорожье
Около 12:33 "покраснели" ряд южных и восточных областей Украины, включая Запорожскую. Опасность связана с использованием баллистического вооружения.
12:41 в некоторых районах Запорожья были слышны звуки взрывов.
Напомним, во время воздушной тревоги 23 апреля взрывы раздавались и в Днепре.
К слову, в ночь на 23 апреля враг выпустил по югу Украины ударные БпЛА, попав в объекты критической инфраструктуры. Семь дронов были сбиты в Одесской области, один из них попал по жилому сектору — есть пострадавшие, в том числе и дети.
Добавим, 22 апреля в результате обстрелов Донетчины два человека погибли, еще один — получил ранения.
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