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У Запоріжжі пролунали гучні вибухи

23 квітня 2024 12:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Запоріжжі пролунали гучні вибухи
Дим від вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів в обід, 23 квітня. Перед цим у та низці інших областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу. 

Про це повідомляють моніторингові та місцеві пабліки у Telegram.

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Близько 12:33 "почервоніли" низка південних та східних областей України, включно із Запорізькою. Небезпека пов'язана із застосуванням балістичного озброєння. 

Повітряна тривога 23 квітня

12:41 у деяких районах Запоріжжя було чутно звуки вибухів. 

Вибух у Запоріжжі 23 квітня

 Нагадаємо, під час повітряної тривоги 23 квітня вибухи лунали і у Дніпрі. 

До слова,  вночі проти 23 квітня ворог випустив по півдню України ударні БпЛА, поціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Сім дронів було збито на Одещині, один із них влучив по житловому сектору — є постраждалі, в тому числі і діти.  

Додамо, 22 квітня внаслідок обстрілів Донеччини двоє людей загинули, ще одна — отримала поранення. 

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Запоріжжя
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війна в Україні

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