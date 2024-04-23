У Запоріжжі пролунали гучні вибухи

Дим від вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

У Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів в обід, 23 квітня. Перед цим у та низці інших областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу.

Про це повідомляють моніторингові та місцеві пабліки у Telegram.

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Близько 12:33 "почервоніли" низка південних та східних областей України, включно із Запорізькою. Небезпека пов'язана із застосуванням балістичного озброєння.

12:41 у деяких районах Запоріжжя було чутно звуки вибухів.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 23 квітня вибухи лунали і у Дніпрі.

До слова, вночі проти 23 квітня ворог випустив по півдню України ударні БпЛА, поціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Сім дронів було збито на Одещині, один із них влучив по житловому сектору — є постраждалі, в тому числі і діти.

Додамо, 22 квітня внаслідок обстрілів Донеччини двоє людей загинули, ще одна — отримала поранення.