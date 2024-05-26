В Запорожье раздался мощный взрыв
В Запорожье был слышен взрыв. Пока причины и последствия выясняются.
Об этом сообщают местные паблики в воскресенье, 26 мая.
В Запорожье раздался взрыв
Местные паблики сообщают о мощном взрыве в Харькове.
В городе и области объявлена воздушная тревога. Угроза ракетного удара остается высокой.
Напомним, в ночь с 25 на 26 мая 2024 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по территории нашей страны с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА.
Ранее мы писали, что в течение суток 22 мая оккупанты 462 раза били по Запорожской области, взрывы раздавались в семи населенных пунктах. В ОВА поступило 15 сообщений о разрушении жилья, никто из гражданских не пострадал.
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