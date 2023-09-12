Взрыв в Запорожье днем 12 сентября

Дым после взрыва. Иллюстративное фото: google.com

Сегодня днем, 12 сентября, примерно в 12:35 в Запорожье раздался взрыв. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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"В некоторых районах города был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

Посты Telegram-каналов. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:50. Фото: alerts.in.ua

Напомним, за минувшие сутки захватчики 75 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 386 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов.

Также мы писали, что вчера, 11 сентября, российские оккупанты дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг бил из "Града" и тяжелой артиллерии.