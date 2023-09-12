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В Запорожье раздался взрыв

12 сентября 2023 12:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрыв в Запорожье днем 12 сентября
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня днем, 12 сентября, примерно в 12:35 в Запорожье раздался взрыв. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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"В некоторых районах города был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

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Посты Telegram-каналов. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог по состоянию на 12:50. Фото: alerts.in.ua

Напомним, за минувшие сутки захватчики 75 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 386 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов.

Также мы писали, что вчера, 11 сентября, российские оккупанты дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг бил из "Града" и тяжелой артиллерии.

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