Взрыв в Запорожье днем 12 сентября

В Запорожье раздался взрыв
Сегодня днем, 12 сентября, примерно в 12:35 в Запорожье раздался взрыв. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрыв в Запорожье
"В некоторых районах города был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, за минувшие сутки захватчики 75 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 386 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов.
Также мы писали, что вчера, 11 сентября, российские оккупанты дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг бил из "Града" и тяжелой артиллерии.