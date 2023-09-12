Вибух у Запоріжжі вдень 12 вересня

У Запоріжжі пролунав вибух
Сьогодні вдень, 12 вересня, приблизно о 12:35 в Запоріжжі пролунав вибух. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибух у Запоріжжі
"В деяких районах міста було чутно звук вибуху", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта повітряних тривог виглядає ось так:
Нагадаємо, за минулу добу загарбники 75 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 386 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів.
Також ми писали, що вчора, 11 вересня, російські окупанти двічі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Ворог бив з "Граду" та важкої артилерії.