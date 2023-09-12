Вибух у Запоріжжі вдень 12 вересня

Дим після вибуху. Ілюстративне фото: google.com

Сьогодні вдень, 12 вересня, приблизно о 12:35 в Запоріжжі пролунав вибух. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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"В деяких районах міста було чутно звук вибуху", — йдеться у повідомленні.

Дописи Telegram-каналів. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог виглядає ось так:

Карта повітряних тривог станом на 12:50. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, за минулу добу загарбники 75 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 386 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів.

Також ми писали, що вчора, 11 вересня, російські окупанти двічі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Ворог бив з "Граду" та важкої артилерії.