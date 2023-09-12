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Враг терроризирует Херсонскую область: в ОВА рассказали о последствиях очередных обстрелов

12 сентября 2023 08:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Враг терроризирует Херсонскую область: в ОВА рассказали о последствиях очередных обстрелов
Последствия русских обстрелов. Фото иллюстративное
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

За минувшие сутки захватчики 75 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 386 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По сообщениям Херсонской ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Пострадали объект критической инфраструктуры, админздание, здание амбулатории и учебное заведение в Херсонском районе.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

Последствия обстрела Херсонской области. Фото: Скриншот

Напомним, утром 11 сентября российские оккупанты обстреляли село Кутьковку Купянского района Харьковской области. Для очередной атаки враг использовал артиллерию.

Также мы писали, что 11 сентября, российские оккупанты дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг бил из "Града" и тяжелой артиллерии.

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