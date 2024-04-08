Взрыв в Запорожье 8 апреля — оккупанты выпустили ракеты

В Запорожье раздался взрыв
Взрыв в Запорожье раздался около 12:20 в понедельник, 8 апреля. Украинцев предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщили Воздушные силы и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрыв в Запорожье 8 апреля
Мониторинговые каналы сообщили, что в Запорожье около 12:20 раздался мощный взрыв.
Предварительно, враг ударил по городу баллистическими ракетами.
В преддверии Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.
В настоящее время воздушная тревога охватила большую часть областей Украины.
Напомним, 7 апреля российские оккупанты обстреляли Пологовский район Запорожской области из "Градов". В результате вражеских атак погибли три человека, еще трое получили ранения.
В тот же день российские войска дважды за день обстреляли Гуляйполе Запорожской области. В результате удара пострадала супружеская пара.
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