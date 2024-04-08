Взрыв в Запорожье 8 апреля — оккупанты выпустили ракеты

Последствия удара по Запорожью. Архивное фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Взрыв в Запорожье раздался около 12:20 в понедельник, 8 апреля. Украинцев предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщили Воздушные силы и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Взрыв в Запорожье 8 апреля

Мониторинговые каналы сообщили, что в Запорожье около 12:20 раздался мощный взрыв.

Предварительно, враг ударил по городу баллистическими ракетами.

В преддверии Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.

В настоящее время воздушная тревога охватила большую часть областей Украины.

Воздушная тревога в Украине 8 апреля. Фото: скриншот

Напомним, 7 апреля российские оккупанты обстреляли Пологовский район Запорожской области из "Градов". В результате вражеских атак погибли три человека, еще трое получили ранения.

В тот же день российские войска дважды за день обстреляли Гуляйполе Запорожской области. В результате удара пострадала супружеская пара.